Смугасте поповнення. Харківський зоопарк купує двох зебр

Директора Харківського зоопарку Олексій Григор’єв з нетерпінням чекає на вересень. На початку осені запланована купівля двох зебр із заповідника Асканія-Нова.

Гроші на придбання тварин, розповідає Григор’єв, пообіцяли виділили на вересневій сесії міської ради. Наприкінці першого осіннього місяця, очікує директор зоопарку, зебри приїдуть до Харкова. Житло для них уже готове.

Олексій Григор’єв розповідає: зебри жили в Харківському зоопарку 20 років тому. Весь цей час придбати тварин не було можливості.

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