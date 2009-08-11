Платіні заявляє, що Україна створює багато проблем для Євро-2012

Україна створює організаторам Євро-2012 багато проблем у процесі підготовки до проведення на гідному рівні фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Про це вчора в інтерв`ю радіостанції «Франс інфо» заявив президент Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) Мішель ПЛАТІНІ, пише газета «Коммерсант Украина» (№ 136 від 11 серпня).

"Поляки готові, вірніше, вони будуть готові, вони будують стадіони. В українців трохи більше проблем. На сьогодні замість чотирьох тільки одне місто готове прийняти матчі Євро – маю на увазі Київ", - сказав М.ПЛАТІНІ.

У той же час, в УЄФА вважають малоймовірним, що Україні буде відмовлено в праві проведення Чемпіонату. "Якби ми дуже захотіли обійтися без України, то змогли б це зробити. Утім, найімовірніше, може йтися про скорочення числа українських міст, які зможуть приймати матчі Євро-2012", - зазначив президент УЄФА, підкресливши, що остаточне рішення про формат участі України прийматиметься наприкінці цього року.

Разом з тим, в інтерв`ю французькому виданню «L’Equipe» М.ПЛАТІНІ, відповідаючи на запитання, чи можливо, що замість України Чемпіонат зможе прийняти Німеччина в Лейпцігу і Берліні, сказав: "Це варіант".

У Федерації футболу України запропонували не робити із заяв президента УЄФА сенсації. Начальник інформаційного управління ФФУ Сергій ВАСИЛЬЄВ нагадав, що з приводу аналогічної заяви М.ПЛАТІНІ минулого тижня вже давав коментар президент ФФУ Григорій СУРКІС. Тоді Г.СУРКІС зазначив, що нічого нового, крім того, що було в рішенні виконкому УЄФА від 13 травня, М.ПЛАТІНІ не сказав.

Як повідомляв УНІАН, 13 травня виконком УЄФА прийняв рішення про те, що Київ, Донецьк, Львів і Харків продовжать підготовку до Євро-2012. Проте для того, щоб остаточно підтвердити свою готовність прийняти матчі турніру, до 30 листопада міста мають надати УЄФА необхідні гарантії і продемонструвати позитивну динаміку підготовчих робіт на всіх об`єктах майбутнього Євро-2012.