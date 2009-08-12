Audi, ВАЗ, Daewoо, BMW зіткнулися на Салтівці

Дорожньо-транспортна пригода за участю 4 автомобілів сталася вчора в районі автостанції «Мрія» на вулиці Тимурівців.

Як розповіли в міському відділі ДАІ, автомобіль Audi A8 без номерних знаків їхав проспектом Тракторобудівників зі сторінки вулиці Механізаторської. Назустріч рухалися Daewoo Sens, ВАЗ-2108 і BMW X5. У районі автостанції всі чотири машини зіткнулися. Причому, водій Audi з місця події поїхав.

У результаті аварії постраждала 35-річна жінка – водій BMW. З травмою голови та забиттями вона доставлена до лікарні швидкої та невідкладної допомоги.

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