Феєрверк у День міста почнеться прямо на сцені

Від сцени до зірок. Святковий феєрверк у День міста почнеться рівно опівночі, як повідомила начальник управління культури Світлана Бабицька.

Яскравим спалахам у небі передуватиме феєршоу: жонглери вихвалятимуться майстерністю управління вогнем.

Потім – залпи під звуки зведеного духового оркестру. Минулого року був симфонічний.

«Феєрверк почнеться зі сцени, де буде файершоу, і працюватиме сценічна піротехніка. А по мірі розвитку музики підключатимуть великий феєрверк», - розповіла Світлана Бабицька.

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