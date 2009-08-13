Феєрверк у День міста почнеться прямо на сцені
09:14, 13 серпня 2009Харьків
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Повідомила Світлана Бабицька
Від сцени до зірок. Святковий феєрверк у День міста почнеться рівно опівночі, як повідомила начальник управління культури Світлана Бабицька.
Яскравим спалахам у небі передуватиме феєршоу: жонглери вихвалятимуться майстерністю управління вогнем.
Потім – залпи під звуки зведеного духового оркестру. Минулого року був симфонічний.
«Феєрверк почнеться зі сцени, де буде файершоу, і працюватиме сценічна піротехніка. А по мірі розвитку музики підключатимуть великий феєрверк», - розповіла Світлана Бабицька.
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