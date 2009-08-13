На міжбанку євро підбирається до 12 гривень

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США знову відкрилися підвищенням котирувань – 8,2875/8,3315, на 12.00 ціни зросли до 8,33100/8,3640 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», торги російським рублем стартували котируваннями 0,2576/96, на 12.00 ціни піднялися - 0,2595/0.2610. На російському валютному ринку курс долар-рубль упав, і на 12.00 встановився на рівні 32,0300 (-0,5250).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,4254/56, змінюючись у досить вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 11,8155/11,8640, на 12.00 ціни пішли вгору - 11,8770/11,9155.