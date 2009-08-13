Пожежа у Вовчанському районі

Півтора гектари трави горіли у Вовчанськом районі. Джерело вогню знаходилося біля лісового масиву.

Як повідомили в прес-службі облуправління МНС, про НВ поблизу селища Тихе стало відомо вчора вдень, о 14.18. Коли пожежні приїхали на місце події, вони побачили: горить трава, але вогонь швидко поширюється і у будь-який момент може перекинутися на найближчі дерева. Рятувальники оперативно локалізували пожежу і не допустили поширення вогню. Пожежу загасили менше, ніж за півтори години.

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