Пожежа у Вовчанському районі

14:06, 13 серпня 2009
Харьків
0 0

Трава у вогні – ліс під загрозою

Півтора гектари трави горіли у Вовчанськом районі. Джерело вогню знаходилося біля лісового масиву.

Як повідомили в прес-службі облуправління МНС, про НВ поблизу селища Тихе стало відомо вчора вдень, о 14.18. Коли пожежні приїхали на місце події, вони побачили: горить трава, але вогонь швидко поширюється і у будь-який момент може перекинутися на найближчі дерева. Рятувальники оперативно локалізували пожежу і не допустили поширення вогню. Пожежу загасили менше, ніж за півтори години.

Медиапорт

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter