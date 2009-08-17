На авіасалоні МАКС-2009 представлять серійний Ан-148

Харків. 17 серпня. УНІАН. Авіаційний науково-технічний комплекс ім. Антонова представить на Міжнародному авіакосмічному салоні МАКС-2009, який відбудеться з 18 по 23 серпня в підмосковному місті Жуковський (Росія), перший серійний екземпляр регіонального реактивного літака нового покоління Ан-148-100В, побудований у ВАТ «Воронезьке акціонерне літакобудівне товариство».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі АНТК ім. Антонова.

У повідомленні наголошується, що цей літак є базовим варіантом нового сімейства Ан-148/-158/-168. У програмі створення лайнерів цього сімейства задіяно 126 підприємств Росії, в країні створено більш як 28 тис. робочих місць.

При цьому в повідомленні зазначається, що, вийшовши на регіональні авіамаршрути України в червні 2009 року, Ан-148, що працює під прапором авіакомпанії «АероСвіт», успішно зарекомендував себе в експлуатації. За два місяці він виконав 150 регулярних рейсів, перевіз близько 8000 пасажирів. Таким чином, на МАКС-2009 буде представлено новий етап розвитку програми Ан-148 – етап серійного виробництва і експлуатації.

Крім базового варіанту Ан-148, призначеного для перевезення 68-85 пасажирів, на виставці будуть представлені проекти 99-місцевого літака Ан-158 і лайнера високого комфорту Ан-168. Зараз кількість заявок, одержаних від експлуатантів авіатехніки з Росії, України, Казахстану, на придбання літаків сімейства Ан-148/-158/-168 перевищила 170.

Крім того, АНТК представить військово-транспортний літак короткого зльоту і посадки Ан-70. Частка російських підприємств в програмі наближається до 80%. Сьогодні партнери працюють над завершенням випробувань літака, його модернізацією і запуском в серійне виробництво.

Також під час авіасалону МАКС-2009 заплановані зустрічі і переговори, спрямровані на відновлення серійного виробництва модернізованого варіанту важкого транспортного літака Ан-124-100 «Руслан». Послуги цього літака мають великий попит у всьому світі. Тільки за перше півріччя 2009 року «Руслани» авіакомпаній Росії й України перевезли більш як 52,5 тис. тонн різних вантажів.

Довідка УНІАН. Авіаційний науково-технічний комплекс ім. Антонова заснований в 1946 році видатним авіаконструктором Олегом Антоновим.

З моменту заснування фірми створено більше ста типів і модифікацій літаків різного класу і призначення, зокрема сімейств багатоцільових літаків Ан-2, Ан-32, Ан-38, Ан-74, транспортні Ан-8, Ан-12, Ан-22 «Антей», Ан-26, Ан-70, Ан-3Т, суперважкі Ан-124 і Ан-124-100 «Руслан», Ан-225 «Мрія», пасажирські Ан-10, Ан-14, Ан-24, Ан-140, Ан-148.