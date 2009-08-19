Земля на Харківщині дешевшає

Харків. 19 серпня. УНІАН. Середня вартість землі в Харківській області під котеджне будівництво 10 по 16 серпня ц.р. знизилася на 0,29% або 5 дол. - до 1 747 дол. за сотку.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

За даними компанії, за вказаний період вартість земельних ділянок у Харківському районі знизилася на 0,25% (5 дол.) - до 1819 дол./сотка, у Дергачівському - на 0,41% (7 дол.) - до 1713 дол./сотка, у Чугуївському - знизилася на 0,19% (на 5 дол.) - до 989 дол./сотка.

Аналіз компанії проводиться тільки для ділянок під індивідуальне житлове будівництво, не включаючи землі з іншим цільовим призначенням.

Як повідомляв УНІАН, середня вартість землі в Харківській області під котеджне будівництво в липні ц.р. виросла на 1,97% або 34 дол. - до 1 749 дол. за сотку.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.