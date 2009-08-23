На джазовому фестивалі в Коктебелі виступлять харківські музиканти

Харків. 23 серпня. УНІАН. Цього року в Міжнародному музичному фестивалі Koktebel Jazz Festival, який проходитиме 10-13 вересня в Криму, традиційно візьмуть харківські музиканти.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в оргкомітеті фестивалю, свої програми у Коктебелі представлять два колективи з Харкова: джазовий оркестр 7+1 під керівництвом Сергія Давидова та група Pur Pur.

Виступи 7+1 і Pur Pur заплановані на день відкриття фестивалю – 10 вересня і пройдуть на NU Jazz сцені (19.00 та 21.00).

Крім того, Сергій Давидов виступить у складі Квартету Анатолія Герасимова в день закриття фестивалю 13 вересня (14.00).

У фестивалі «Джаз - Коктебель» 2009 візьмуть участь, зокрема, Богдан Гуменюк (саксофон), Виктор «Зідан» Павелко (саксофон), Дмитро Коваленко (гітара), Тамара Лукашова (вокал), Квінтет Дениса Аду (Київ), Alissidjazz (Москва), Юлія Рома і Просто Неба, Free-spoken band (Росія), Courtney Pine Band (UK).

На знімку: учасниця Koktebel Jazz Festival 2007 грузинська співачка Ніно Катамадзе.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА