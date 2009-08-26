Шахтар проходить до групового турніру Ліги ахтар Європи

Харків. 26 серпня. УНІАН. У вівторок в Донецьку відбулася гра у відповідь плей-офф кваліфікаційного раунду Ліги Європи між донецьким Шахтарем та командою з міста Сівас (Туреччина).

Шахтар - Сівасспор 2:0 (Жадсон 20 пен., Адріано 59 пен.). Перший матч 3:0.

За підсумком двох матчів Шахтар проходить до наступного етапу розіграшу: групового раунду.

Нагадаємо, що післязавтра грають ще три українські команди:

Металіст - Штурм, перший матч 1:1

Аустрія - Металург Д (2:2)

Ворскла - Бенфіка (0:4).