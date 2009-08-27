Штурм забиває Металісту: 0-1

Харків. 27 серпня. УНІАН. Харківський Металіст пропустив мяч у матчі плей-офф кваліфікаційного раунду Ліги Європи з австрійським Штурмом.

Як передає кореспондент УНІАН, гол у ворота на 32-й хвилині у ворота харків’ян забив Даніель Байхлер.

Харків’яни демонструють комбінаційну гру і мають певну перевагу, що змушує воротаря Штурму працювати більше, ніж Горяїнова. Проте австрійці провели контратаку і завдяки помилці Металіста забили першими.