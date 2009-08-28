Результати матчів Ліги Європи

Жеребкування - 28 серпня

Харків. 28 серпня. УНІАН. Результати матчів-відповідей плей-офф кваліфікаційного раунду Ліги Європи: Ворскла – Бенфіка 2:1. Перший матч 0:4 Валенсія – Стабек 2:1 (3:0). Матч триває Фенербахче – Сьон 2:2 (2:0) АЕК Афіни – Васлуй 3:0 (1:2) Левадія – Галатасарай 1:1 (0:5) Літекс – БАТЕ 0:4 (1:0) Тулуза – Трабзонспор 0:1 (3:1) ПСВ Ейндховен – Бней-Єгуда 1:0 (1:0) Рома – Кошице 7:1 (3:3) Брюгге – Лех 1:0 (0:1). Йде додатковий час Вільярреал – Бреда 6:1 (3:1) Гамбург – Генгам 3:1 (5:1) Зеніт – Насьонал 1:1 (3:4) Оденсе – Дженоа 1:1 (1:3) Црвена Звезда – Славія (Прага) 2:1 (0:3) Металіст (Харків) – Штурм 0:1 (1:1) Амкар – Фулхем 1:0 (1:3) Астон Вілла – Рапід(Відень) 2:1 (0:1) Динамо (Москва) – ЦСКА (Софія) 1:2 (0:0) Карабах – Твенте 0:0 (1:3) Спарта (Прага) – Марібор 1:0 (2:0) Клуж – Сараєво 2:1 (1:1) Сент-Патрікс – Стяуа 1:2 (0:3) Хартс – Динамо (Загреб) 2:0 (0:4) Базель – Баки 5:1 (3:1) Жилина – Партизан 0:2 (1:1) Слован (Ліберець) – Динамо (Бухарест) 0:3 (3:0), за пенальті 8:9. Аустрія (Відень) – Металург (Донецьк) 3:2 (1:1) Актобе – Вердер 0:2 (3:6) Тромсе – Атлетік (Більбао) 1:1 (2:3) Хапоель (Тель-Авів) – Теплице 1:1 (2:1) Ельфсборг – Лаціо 1:0 (0:3) Лілль – Генк 4:2 (2:1) Херенвен – ПАОК 0:0 (1:1) Слован (Братислава) – Аякс 1:2 (0:5) Герта – Бреннбю 3:1 (1:2) Сігма – Евертон 1:1 (0:4) Шахтар - Сівасспор 2:0 (3:0) Жеребкування групового раунду - 28 серпня. До 38 переможців кваліфікаційного раунду Ліги Європи приєднаються 10 команд, що програли плей-офф Ліги Чемпіонів. Вони складуть 12 груп по 4 команди.

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