Результати матчів Ліги Європи
Жеребкування - 28 серпня
Харків. 28 серпня. УНІАН. Результати матчів-відповідей плей-офф кваліфікаційного раунду Ліги Європи:
Ворскла – Бенфіка 2:1. Перший матч 0:4
Валенсія – Стабек 2:1 (3:0). Матч триває
Фенербахче – Сьон 2:2 (2:0)
АЕК Афіни – Васлуй 3:0 (1:2)
Левадія – Галатасарай 1:1 (0:5)
Літекс – БАТЕ 0:4 (1:0)
Тулуза – Трабзонспор 0:1 (3:1)
ПСВ Ейндховен – Бней-Єгуда 1:0 (1:0)
Рома – Кошице 7:1 (3:3)
Брюгге – Лех 1:0 (0:1). Йде додатковий час
Вільярреал – Бреда 6:1 (3:1)
Гамбург – Генгам 3:1 (5:1)
Зеніт – Насьонал 1:1 (3:4)
Оденсе – Дженоа 1:1 (1:3)
Црвена Звезда – Славія (Прага) 2:1 (0:3)
Металіст (Харків) – Штурм 0:1 (1:1)
Амкар – Фулхем 1:0 (1:3)
Астон Вілла – Рапід(Відень) 2:1 (0:1)
Динамо (Москва) – ЦСКА (Софія) 1:2 (0:0)
Карабах – Твенте 0:0 (1:3)
Спарта (Прага) – Марібор 1:0 (2:0)
Клуж – Сараєво 2:1 (1:1)
Сент-Патрікс – Стяуа 1:2 (0:3)
Хартс – Динамо (Загреб) 2:0 (0:4)
Базель – Баки 5:1 (3:1)
Жилина – Партизан 0:2 (1:1)
Слован (Ліберець) – Динамо (Бухарест) 0:3 (3:0), за пенальті 8:9.
Аустрія (Відень) – Металург (Донецьк) 3:2 (1:1)
Актобе – Вердер 0:2 (3:6)
Тромсе – Атлетік (Більбао) 1:1 (2:3)
Хапоель (Тель-Авів) – Теплице 1:1 (2:1)
Ельфсборг – Лаціо 1:0 (0:3)
Лілль – Генк 4:2 (2:1)
Херенвен – ПАОК 0:0 (1:1)
Слован (Братислава) – Аякс 1:2 (0:5)
Герта – Бреннбю 3:1 (1:2)
Сігма – Евертон 1:1 (0:4)
Шахтар - Сівасспор 2:0 (3:0)
Жеребкування групового раунду - 28 серпня.
До 38 переможців кваліфікаційного раунду Ліги Європи приєднаються 10 команд, що програли плей-офф Ліги Чемпіонів. Вони складуть 12 груп по 4 команди.