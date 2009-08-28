Тимошенко повезе авіабудівників до Китаю

Харків. 28 серпня. УНІАН. Прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО на чолі урядової делегації України у третій декаді жовтня планує відвідати з робочим візитом Китай для налагодження співпраці у сфері авіабудування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила в четвер на нараді на Харківському авіазаводі з питань розвитку авіаційної галузі.

Для участі у поїздці вона запросила представників провідних авіапідприємств України.

«Ми говоритимемо про достатньо системні речі», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО і підкреслила, що планує запропонувати Китаю створення спільних підприємств з виробництва літаків, і бажано, щоб вони діяли на території України.

«Але якщо буде на 50% наше виробництво на території Китаю – теж непогано», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. Вона наголосила, що у разі успішних переговорів їх результати можуть визначати хороші перспективи розвитку галузі, щонайменше, на 50 років.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, на сьогодні Китай, як і Росія і країни Африки, є привабливим ринком для українських літаків. «Там є куди продавати, і є кому продавати (літаки – УНІАН)», - сказала прем`єр.