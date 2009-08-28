Тимошенко закликає перебудувати авіапром

Харків. 28 серпня. УНІАН. Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО переконана, що підприємства авіаційної промисловості, зокрема київський завод ”Авіант” і Харківський авіаційний завод, необхідно терміново модернізувати, щоб забезпечити вихід їх продукції на світові ринки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила в четвер під час наради на Харківському авіазаводі з питань розвитку авіаційної галузі.

«Повна модернізація і повне оновлення устаткування, потужностей нашої галузі», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Для повної модернізації підприємств, за її словами, необхідно 3,5 млрд. грн. «Багато це чи мало? Для того щоб галузь запрацювала на новітньому устаткуванні, щоб галузь почала надійно і стабільно працювати, 3,5 млрд. для реконструкції і модернізації - це копійка, це майже нічого», - сказала прем`єр.

Пояснюючи незначність цієї суми, Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що 93 млрд. грн. було виділено Національним банком для того, щоб «нагодувати не дуже чесні і не дуже порядні банки». «93 млрд. Якби з них хоча б 10 млрд. пішло не на відкоти до офшорних зон, а на авіаційну галузь, ми б з вами мали вже зовсім інший стан справ. Однак це не означає, що ми щось упустили, а отже, з новою динамікою в 2010 році ми 3,5 млрд. галузі віддамо і почнемо масштабну реконструкцію і модернізацію», - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що на сьогодні ситуацію на підприємствах авіапрому – заводі ”Авіант” і Харківському авіазаводі – практично нормалізовано, реструктуровано усі борги підприємств. «Сьогодні цінними паперами держави замінили всі борги перед комерційними банками цих двох підприємств, і вже держава взяла на себе зобов`язання, і держава робитиме все, щоб поступово розрахуватися. Визначено державний ключовий банк – «Укрексімбанк», який сьогодні одержав цінні папери держави майже на 1,5 млрд. грн. Триває процес монетизації цих цінних паперів, і ми переходимо до другого етапу – після реструктуризації боргів зараз ми переходимо до етапу фінансування розвитку виробництва і випуску серійних партій літаків», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 17 липня поточного року уряд ухвалив рішення про випуск облігацій Харківським державним авіаційним виробничим підприємством на суму 1 млрд. 620 млн. грн. і державним підприємством “Київський авіаційний завод “Авіант” на суму 858 млн. грн. Таке рішення уряду дасть можливість здійснити фінансування інвестиційних проектів на цих авіаційних підприємствах і вивести їх на рівень беззбиткової роботи, а також виконати зобов`язання за імпортними контрактами на поставки літаків.

Довідка УНІАН. Державне підприємство ”Київський авіаційний завод «Авіант» разом з Харківським державним авіаційним виробничим підприємством, АНТК ім. Антонова і ГП «Завод 410 цивільної авіації» входять до складу державного авіабудівного концерну «Антонов».

Основним напрямком діяльності підприємства є виробництво літаків сімейства «Антонов».