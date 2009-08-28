Уряд очікує від аграріїв пропозицій

Харків. 28 серпня. УНІАН. Уряд України очікує від аграріїв пропозицій щодо закупівлі сільськогосподарської техніки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в четвер на брифінгу в Харкові повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

Прем`єр відзначила, що раніше планувалося закуповувати сільгосптехніку практично в усіх вітчизняних підприємств, щоб надати їм підтримку. Проте аграріїв такий варіант не зовсім влаштував.

«Зараз аграрії висунути перед нами жорстке питання – купуємо тільки там, де аграрії погоджуються цією технікою користуватися, і яка дає можливість правильно обробляти ґрунт. Ми зараз, буквально наступного тижня, очікуємо від аграріїв таку програму, і у наступну середу ми її прийматимемо, і все фінансування за цією програмою буде проведено», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО повідомила, що Кабінет міністрів України має намір з серпня розпочати виділення коштів зі Стабілізаційного фонду НАК «Украгролізинг” для закупівлі сільськогосподарської техніки для аграрних господарств.

Вона підкреслила, що в Стабілізаційному фонді для закупівлі сільгосптехніки передбачено 390 млн. грн.

За інформацією Міністерства аграрної політики України, в першому півріччі 2009 року українські аграрії одержали на умовах фінансового лізингу 183 одиниці техніки на загальну суму 47 млн. 214,64 тис. грн. А саме: 89 тракторів, 36 комбайнів, а також 29 одиниць техніки для обробки ґрунту, 8 одиниць посівної техніки і 21 одиниця іншої техніки.