Кабмін розробить 10-річну програму розвитку авіабудування

Харків. 28 серпня. УНІАН. До кінця поточного року Кабінет міністрів має намір розробити і ухвалити програму розвитку авіабудування на наступні 10 років.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у четвер на брифінгу в Харкові повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

«До кінця цього року всі заводи, які входять до системи авіапрому і беруть участь у комплектації літаків, вони братимуть участь у створенні цієї програми, і до кінця року наше завдання - таку програму ухвалити», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Окрім того, Ю.ТИМОШЕНКО відзначила необхідність забезпечити, щоб якомога більше комплектуючих для спорудження літаків вироблялися на території України, включаючи титанові й алюмінієві деталі.

«Ми здатні це робити, і я думаю, що треба брати ширше і говорити про електроніку. Думаю, нам також це під силу», - сказала прем`єр.

Окрім того, Ю.ТИМОШЕНКО наголосила на необхідності більш активного освоєння зовнішніх ринків і налагодження співпраці з Індією, Китаєм, Росією і країнами Африки.

«Так просто у нас літаки купувати не будуть. Ви знаєте, що Росія розвиває свою авіаційну галузь, Китай намагається будувати свою, і Індія також висуває перед собою такі плани. І навіть, щодо африканських країн - у них також є плани зі спорудження авіаційних заводів на своїй території. І тому наш шлях – створювати спільні підприємства з тими країнами, які можуть узяти за основу наш інтелектуальний потенціал, інтелектуальну власність, а з усіх тих країн, які я назвала, нікого сильнішого за Україну в цьому відношенні немає», - сказала прем`єр.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО відзначила необхідність ухвалити закон про розвиток авіаційної галузі, розроблений народним депутатом від Партії регіонів В’ячеславом БОГУСЛАЄВИМ і вже внесений до Верховної Ради. «Ми з вересня почнемо працювати, щоб цей закон став реальністю», - сказала прем`єр.

Ю.ТИМОШЕНКО переконана, що авіабудівники і держава мають звернути увагу на талановиту молодь з тим, щоб поповнювати і якісно покращувати кадри, які працюють в галузі літакобудування.