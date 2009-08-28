Профспілка авіабудівників підтримує плани уряду

Харків. 28 серпня. УНІАН. Профспілка авіабудівників позитивно оцінює плани уряду щодо розробки 10-річної програми підтримки галузі.

Про це у четвер в коментарі журналістам заявив голова профспілки авіабудівників України Ярема ЖУГАЄВИЧ.

Він зазначив, що авіабудівників радує, що в досить складні часи кризи уряд приділяє велику увагу розвитку цієї галузі і результатом є те, що цього року приріст виробництва продукції галузі становив 48%.

«Виробництво в нашій галузі в минулі роки скорочувалося, а цього року завдяки підтримці уряду і особистій увазі прем`єр-міністра відбулася стабілізація», - сказав Я.ЖУГАЄВИЧ.

Він також зазначив, що цього року чисельність працівників галузі перестала скорочуватися і почала поступово збільшуватися. «Це кращий показник роботи галузі, якщо люди не звільняються. Але зараз кількість співробітників збільшується, правда, не на дуже багато, всього на 200 чоловік, порівняно з 62 тисячами працюючими. В сьогоднішній умовах це досить важливо», - сказав Я.ЖУГАЄВИЧ, зазначивши, що збільшення співробітників, які працюють у галузі, вже можна назвати тенденцією, оскільки надалі галузь розвиватиметься завдяки підтримці уряду.