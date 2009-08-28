Курси валют у банках Харкова

Долар купують по 8,29 - 8,43 грн.

Харків. 28 серпня. УНІАН. На 28 серпня комерційні банки Харкова встановили такі курси валют: Мегабанк – купівля долара - 8,3 грн. (продаж - 8,57 грн.), євро - 11,95 грн. (12,3 грн.), Базис - 8,29 (8,3), 11,9 (12,18), Меркурій - 8,37 (8,45), 12 (12,15), Реал-банк - 8,43 (8,53), 12 (12,17) відповідно. Як повідомляв УНІАН, на 28 серпня НБУ встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 798.9000 (на 27 серпня – 798.9000) 100 EUR – 1139.8705 (на 27 серпня – 1140.0303) 10 RUR – 2.5249 (на 27 серпня – 2.5442).

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