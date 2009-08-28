«Coca-cola» обіцяє зробити «Бонакву» питною

Харків. 28 серпня. УНІАН. Компанія «Coca-cola» пообіцяла привести якість води «Бонаква» у відповідність до стандартів, які відповідають визначенню «вода питна».

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ході засідання громадської ради з питань якості питної води повідомив голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ.

За словами А.АВАКОВА, у ході перевірок фасованої води, яка реалізується на території Харківської області, фахівці визначили, що вода «Бонаква», яка випускається компанією «Coca-cola», за деякими параметрами не відповідає встановленим стандартам.

А.АВАКОВ повідомив, що на запит громадської ради з питань якості питної води компанія «Coca-cola» відповіла, що врахує вказані зауваження і внесе корективи в технологію виробництва «Бонакви».

Незважаючи на позитивний результат запиту, А.АВАКОВ запропонував раді через деякий час ще раз перевірити «Бонакву», проконтролювавши таким чином реакцію компанії на зауваження щодо якості.

На думку А.АВАКОВА, така реакція компанії «Coca-colа» на запит ради з питань якості питної води є демонстрацією впливовості і необхідності цієї організації.

Довідка УНІАН: 27 серпня у Харкові пройшло чергове засідання громадської ради з питань якості питної води під головуванням керівника області А.АВАКОВА, у ході якого губернатор Харківщини повідомив, що найближчим часом питання розробки та затвердження нормативної бази, яка б регламентувала якість фасованої питної води буде розглянуто депутатами Верховної Ради, в тому числі, і під тиском членів ради.