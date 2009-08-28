Луценко хоче повиганяти з міліції корупціонерів

Харків. 28 серпня. УНІАН. Луценко зобов’язав керівників регіональних підрозділів МВС до кінця року звільнити з органів міліції всіх корупціонерів

Хмельницький. 28 серпня. УНІАН. Міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО зобов’язав керівників регіональних підрозділів МВС з 1 вересня до кінця року звільнити з органів внутрішніх справ всіх корупціонерів.

Як передає кореспондент УНІАН, таке доручення Ю.ЛУЦЕНКО дав сьогодні на розширеній колегії МВС у Хмельницькому.

«Останнім часом мене турбує виконавча поведінка ваших підлеглих, - сказав міністр, звертаючись до керівників обласних управлінь міліції. - У мене таке враження, що ви заплили жиром після призначення в 2005 році начальниками обласних і територіальних управлінь… З 1 вересня до кінця року – період очищення міліції. Вичищайте всіх, хто попав за незаконні діяння: або в прокуратуру (винних), або на пенсію».

При цьому він нагадав керівникам обласних управлінь, що під час їх призначення була домовленість про те, що працівник міліції, який вчинив корупційні дії і якого суд визнав корупціонером, мав наступного дня бути звільненим з органів внутрішніх справ.

«Ми домовились, що на наступний день така людина має піти з органів до бісової матері… Що я маю ще зробити, щоб працівники міліції, визнані судами корупціонерами, були в той же день звільнені з органів внутрішніх справ? Тільки 60 зі 163 корупціонерів звільнені. Всі куми чи потрібні люди? Я цього не визнаю і визнавати не буду! Чому сьогодні відновляються ті (негативні) тенденції, які були раніше? Кому потрібна така правоохоронна система, яка вбиває людей під час досудового слідства? Коли торгують совістю, погонами, прикриваючись до того міністром. Я не змирюся з цим. Я сподіваюсь, що ми команда не тільки в День міліції, коли піднімаємо чарку, але команда кожен день», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

За словами міністра, в нього складається враження, що в багатьох областях настали часи «спокою і самозакоханості, повертаються старі порядки». «Я цього не допущу», - запевнив Ю.ЛУЦЕНКО.