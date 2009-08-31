У Харкові при падінні в ліфтову шахту загинув підліток

Харків. 31 серпня. УНІАН. У Харкові при падінні у ліфтову шахту загинув підліток.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі головного управління МНС України в Харківській області, це сталося 30 серпня о 18.40 в Дзержинському районі Харкова по вулиці Балакірєва, 21, – 11-річний хлопець упав до ліфтової шахти з 5-го поверху восьмиповерхової новобудови.

Хлопець загинув на місці одразу. Рятувальники проводили роботи по вилученню тіла хлопця. Роботи закінчилися о 21.00.