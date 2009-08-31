В Ізюмі в 25-метровий колодязь упала жінка

Харків. 31 серпня. УНІАН. У місті Ізюм в 25-метровий колодязь упала 60-річна жінка.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області, подія сталася у неділю близько сьомої вечора.

До МНС про надзвичайну ситуацію повідомили співпрацівники міліції. По прибутті рятівників жінка ще знаходилася в свідомому стані. Жінку, вагою 120 кілограмів, за допомогою спеціального обладнання, було піднято з колодязя. Постраждала одразу ж була доправлена до центральної районної лікарні.