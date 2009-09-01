Аграрії області зібрали 50% посівів гречки

Харків. 1 вересня. УНІАН. На Харківщині гречку скошено на площі 9,7 тис. га, що становить 49% від запланованої площі збирання.

Про це повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника голови ОДА Віктора ЗВЄРЄВА.

За його словами, на сьогодні в області гречку скошено на площі 9,7 тис. га, що становить 49% від запланованої площі збирання (19,8 тис.га). Намолочено 2,7 тис. т. зерна при середній врожайності 6,5 ц/га.

В.ЗВЄРЄВ повідомив, що в господарствах Шевченківського і Дергачівського районів збирання гречки вже завершено, високими темпами проходять роботи зі збирання гречки в господарствах Великобурлуцького району, де скошено 76% площі, а також у господарствах Богодухівського (75%) і Печенізького (72%) районів області.