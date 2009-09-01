Добовий надій молока в області становить 546,1 т

Харків. 1 вересня. УНІАН. Добовий надій молока по Харківській області становить 546,1 т.

Про це повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації із посиланням на заступника губернатора Віктора ЗВЄРЄВА.

За його словами, валовий надій молока у сільськогосподарських підприємствах області становив минулої доби 546,1 т.

Цей показник, за даними С.ЗВЄРЄВА, збільшився порівняно з минулим роком на 51,6 т. Збільшення відбулося за рахунок підвищення продуктивності дійної череди.

С.ЗВЄРЄВ зазначив, що середній надій на одну корову становить зараз 13,7 кг, що на 18,1% більше, ніж 2008 року, а найбільшу продуктивність мають господарства Первомайського району – 25 кг молока з корови, а також господарства Красноградського (17,0 кг) і Дворічанського (16,8 кг) районів.