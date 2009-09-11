Депутат Фельдман проти розпуску Верховної ради до президентських виборів

Харків 11 вересня. УНІАН. Розпуск Верховної ради України є недоречним до президентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Харкові сказав радник прем’єр-міністра України, народний депутат України від фракції Блоку Юлії ТИМОШЕНКО Олександр ФЕЛЬДМАН.

«Розпуск парламенту до президентських виборів не підтримую. На сьогодні є ціла низка законопроектів, які треба ухвалювати у екстреному режимі, у тому числі й бюджет», - заявив О.ФЕЛЬДМАН.

О.ФЕЛЬДМАН наголосив, що сьогодні Україні конче потрібні працюючі інститути влади. «Сьогодні не працює жодний з інститутів влади, окрім Кабінету міністрів, та й той не дуже», - сказав він.

Водночас, О.ФЕЛЬДМАН додав, що «якщо буде розпуск, я не особливо буду перейматися, працювати можна й у себе в приймальні. Аби було бажання».

«Однак краще працювати в нормальному режимі», - наголосив О.ФЕЛЬДМАН.