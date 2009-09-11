Курси валют у банках Харкова

Долар купують по 8,3 - 8,43 грн.

Харків. 11 вересня. УНІАН. На 11 вересня комерційні банки Харкова встановили на такі курси валют: Мегабанк - купівля долара - 8,3 грн. (продаж - 8,6 грн.), євро - 12,1 грн. (12,7 грн.), Базис - 8,3 (8,55), 12,25 (12,52), Реал-банк - 8,43 (8,58), 12,3 (12,57) відповідно. Як повідомляв УНІАН, Національний банк України встановив на11 вересня такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 799.4400 (на 10 вересня – 799.5000) 100 EUR – 1162.7855 (на 10 вересня – 1161.0339) 10 RUR – 2.5884 (на 10 вересня – 2.5670).

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