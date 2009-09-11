Погода на суботу

Харків. 11 вересня. УНІАН. Завтра в Україні погода суттєво не зміниться.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, 12 вересня в Україні невелика хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 21-26°; у південній частині вночі 13-18°, вдень 24-29°; в Карпатах вночі 2-7° тепла, вдень 12-17°.

У Київській області завтра невелика хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 21-26°.

У столиці також невелика хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 24-26°.

Температура води в Чорному та Азовському морях сьогодні 19-23°, в Дніпрі біля Києва 19°.