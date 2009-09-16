Аваков хоче вибити кошти для будинку військовим у Балаклії
15:41, 16 вересня 2009Харьків
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Для добудови треба якихось 2 - 3 млн. грн.
Харків. 16 вересня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ дав доручення підготувати звернення про виділення близько 2-3 млн. грн., необхідних для добудови 24-квартирного будинку для військовослужбовців у Балаклії.
Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника губернатора Сергія СТОРОЖЕНКА.
За словами С.СТОРОЖЕНКА, будівництво цього будинку було заморожене кілька років тому. Ступінь його готовності становить 70%.
Таке доручення А.АВАКОВ зробив сьогодні після відвідування 65-го арсеналу Міністерства оборони України, де знайомився з умовами зберігання боєприпасів та станом справ у військовій частині.
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