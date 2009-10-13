Міліція знала про «неділові стосунки» своїх офіцерів з наркоторговцями

Харків. 13 жовтня. УНІАН. Міністерство внутрішніх справ України відпрацьовувало оперативну інформацію про причетність офіцерів харківської міліції до наркобізнесу.

Про це УНІАН повідомили в Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України.

Міністерство вдячне Службі безпеки за реалізацію оперативної інформації та затримання двох працівників Головного управління МВС України в Харківській області за підозрою в організації каналу розповсюдження наркотиків, сказано у повідомленні.

Відповідну інформацію про протиправну діяльність цих офіцерів міліції відпрацьовувала й Служба внутрішньої безпеки МВС України, яка з’ясовувала весь імовірний ланцюжок незаконного обігу наркотичних речовин за участю працівників міліції.

Саме виходячи із зазначених оперативних напрацювань, міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО свого часу вимагав звільнення з лав органів внутрішніх справ тих працівників, які скомпрометували себе неділовими стосунками з представниками наркобізнесу. А першим кроком до очищення Управління боротьби з незаконним обігом наркотиків харківської міліції стало призначення нового керівника цього підрозділу. Також через відсутність показників у роботі, наявність оперативної інформації про можливу причетність до протиправних дій на початку жовтня цього року начальник ГУ МВС України в Харківській області Анатолій СЛІПЧЕНКО не підписав подання про перепризначення на посадах працівників обласного Управління БНОН.

Як повідомляв УНІАН, 12 жовтня, прес-центр СБУ повідомив, що в ході широкомасштабної спецоперації Служби безпеки України викрила і припинила діяльність міжрегіональної злочинної групи.

За даними СБУ, лідером ОЗУ був заступник начальника відділу боротьби з незаконним обігом наркотиків МВС в Харківській області, який безпосередньо отримував наркотичні засоби. Разом з ним затримано начальника відділення кримінальної міліції у справах неповнолітніх МВС м. Харкова, який організовував збут наркотиків серед молоді в Харківській області.