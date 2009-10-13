В середу на Сході 15-20°

Харків. 13 жовтня. УНІАН. 14 жовтня у західних областях України вночі очікується дуже сильний дощ та мокрий сніг, вдень помірні опади, на дорогах подекуди ожеледиця.

Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 2-7° тепла (у Карпатах мокрий сніг та сніг, температура протягом доби 0-5° морозу), повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

На решті території часом дощ (вночі у східних областях без опадів), на Лівобережжі окремі грози. Температура протягом доби 7-12° тепла (у більшості центральних і південних областей вдень 11-17°); у Криму, Приазов`ї та східних областях вночі 9-14°, вдень 15-20°. Вночі та вранці у східній частині подекуди туман. Вітер в Україні південно-західний (у західних областях північно-західний), 7-12 м/с, місцями пориви 15-22 м/с, у Карпатах до 25 м/с.

У Київській області завтра часом дощ (вдень невеликий). Вітер південно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі та вдень 7-12° тепла. У Києві температура вночі та вдень близько 10° тепла.