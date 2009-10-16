Бродячі собаки напали на семирічну дівчинку
Харків. 17 вересня. УНІАН. Бродячі собаки напали на 7-річну дівчинку в Пролетарському районі Донецька 16 жовтня, нанісши їй множинні рани, повідомляє Kharkiv EURO.
За інформацією керівника прес-служби Головного управління МВС України в Донецькій області Ігоря Дьоміна, бродячі пси напали на дитину..
«Собаки напали на дитину. Є свідки. Рани дуже серйозні. Великий собака якщо кусає, то вона як ножем ріже», - сказав І. Дьомін.
Він уточнив, що, за даними свідків, на дитину накинулася зграя з 10 собак. Зокрема, очевидці говорять про 6 великих псів і 4 маленьких.
На даний час дівчинка у важкому непритомному стані з численними ранами госпіталізована в реанімаційне відділення обласної дитячої клінічної лікарні.
Міліція проводить перевірку.