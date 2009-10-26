У понеділок на Сході без опадів

Харків. 26 жовтня. УНІАН. У понеділок на території України, за прогнозами синоптиків, очікується мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці в західній та південній частині місцями спостерігатиметься туман. Вітер переважно східний, 5-10 м/с.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, температура вночі 3-8° тепла, вдень 8-13°; у західних, Одеській області та в Криму вночі 7-12°, вдень 13-18°; на високогір`ї Карпат вночі 0-5° тепла, вдень 7-12°.

На Київщині утримається мінлива хмарність, без опадів. Вітер переважно східний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 4-6°, вдень 10-12°; по області вночі 3-8°, вдень 8-13°.