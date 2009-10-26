Євро-2012: інспектори УЄФА перевірять стадіони і дороги в Україні

Харків. 26 жовтня. УНІАН. Сьогодні до Києва прибуває делегація інспекторів УЄФА з питань стадіонів та безпеки, повідомляє Kharkiv EURO.

За даними прес-служби Місцевого організаційного комітету Євро-2012 в Україні, фахівці Європейського футбольного союзу перевірять стан реалізації проектів арен та підготовки прилеглих до них територій в приймаючих містах. Окрім того, в ході чотириденного візиту представники УЄФА проінспектують дорожню інфраструктуру, зокрема, автомагістралі, які пов’язують приймаючі міста Євро-2012 в Україні.

За словами голови МОК Євро-2012 Маркіяна Лубківського, це не єдиний візит в Україну представників УЄФА у жовтні – листопаді цього року.

Він наголосив, що ці візити матимуть особливе значення для нашої країни у зв’язку з наближенням дати прийняття УЄФА рішення стосовно формату Турніру. Тобто, мова йде про завершальний етап інспекцій, результати яких ляжуть в основу вирішального висновку Союзу європейських футбольних асоціацій.

Як повідомлялося, виконком УЄФА остаточно визначиться з кількістю українських міст Євро-2012 на грудневому засіданні у португальській Мадейрі. Саме тому, як підкреслює Лубківський, час, що залишився, має бути ефективно використаний органами центральної та місцевої влади України для виконання вимог УЄФА.

На знімках: стадіон «Металіст» у Харкові, який реконструюється для проведення матчів Євро-2012.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА