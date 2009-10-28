У четвер на Сході дощ

Харків. 28 жовтня. УНІАН. Завтра, 29 жовтня, в Харкові вдень прогнозують дощ. Температура повітря 5-6° тепла

В Україні очікується зниження температури повітря, а також опади.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, зокрема, утримається хмарна погода з проясненнями, часом невеликий дощ, в Карпатах з мокрим снігом, вночі на півночі Лівобережжя помірні опади. Температура впродовж доби 1-6° тепла, в Карпатах від 2° морозу до 3° тепла. На Закарпатті та в південній частині без істотних опадів; температура вночі 2-7° тепла, на півдні Криму до 10°, вдень 6-11°. Вітер в Україні північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями, крім півдня, пориви 15-20 м/с.

У Києві та Київській області часом невеликий дощ, вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-18 м/с. Температура протягом доби по області 1-6° тепла, у Києві протягом доби 3-5° тепла.