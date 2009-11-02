Аваков заборонив відправляти вчителів у відпустку за свій рахунок

Харків. 2 листопада. УНІАН. Зарплата вчителям Харківської області, які від сьогодні, 2 листопада, вимушені перервати заняття у зв`язку з оголошеними тритижневими канікулами, буде збережена.

Як повідомили кореспонденту УНГІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це сьогодні під час апаратної нараді в облдержадміністрації заявив керівник області Арсен АВАКОВ.

Він також доручив проконтролювати ситуацію та не допустити випадків, коли вчителів намагаються відправити на цей період у відпустку за свій рахунок.

«Всі вчителі, незважаючи на карантин, отримують повну ставку. Щоб не було випадків, коли їх примушують «добровільно-примусово» писати заяви на відпустку за свій рахунок», - заявив А.АВАКОВ.

Як повідомляв УНІАН, в Харківській області з 2 листопада всі навчальні заклади, зокрема дошкільні та ВНЗ закриті на тритижневий карантин.