Проблемні банки: що нового

Харків. 13 листопада. УНІАН. Столичне видання «Дело» продовжує інформувати про ситуацію в проблемних банках:

Укрпромбанк затягує з видачею депозитів, «Національний кредит» почав частково видавати депозити, а Діалогбанк заморозив усі виплати. Крім того, вклади семи банків позбулися держгарантій.

Банк «Національний кредит»

Банк «Національний кредит» почав частково видавати вкладникам їх депозити, термін яких наблизився до кінця. Щоб забрати 30% від суми вкладу, необхідно переоформити частину депозиту, що залишилася, на півроку. Процентна ставка за вкладами в гривні у цьому випадку складе 18% річних, у доларах — 8%. Якщо клієнт захоче забрати зараз 45% від вкладу, то йому доведеться переукласти договір на 13 місяців. Процентний дохід за гривневими вкладами буде 21%, а за доларовими — 10% річних. Щоб забрати 60% від депозиту, його частину, що залишилася, необхідно переоформити на 24 місяці.

Відсотки за вкладами банк видає в повному об`ємі.

Укрпромбанк

Раніше передбачалося, що вкладники Укрпромбанку зможуть забирати свої депозити в Родовід Банку вже починаючи з 17 листопада. Проте через те, що докапіталізація Родовід Банку затягується, дата початку видачі вкладів переносилася. Як стало відомо вчора, виплату депозитів вкладникам Укрпромбанку Родовід Банк почне 23 листопада. З 17 листопада для клієнтів Укрпромбанку з`явиться можливість записатися в електронну чергу за допомогою телефону або веб-сайту. «Ми збільшили штат колл-центру на 60 осіб, щоб налагодити роботу із запису в чергу», — повідомив тимчасовий адміністратор Родовід Банку Сергій Щербина.

Банк «Володимирський»

Банк «Володимирський» підвищив максимальну суму відсотків, які можна забрати. Тепер вона складає 600 грн. у місяць за діючими депозитними договорами. Якщо ж термін депозиту закінчився, щоб одержувати заборгованість по відсотках, необхідно пролонгувати вклад на 6 місяців. У цьому випадку банк нараховуватиме 16% на рік за гривневими і 9,5% за доларовими вкладами.

Діалог банк

Діалогбанк зараз заморозив усі виплати клієнтам. Втім, у банку обіцяють, що незабаром почнуть розраховуватися за вкладами. «Тимчасовий адміністратор працює зовсім недовго (з 15 жовтня). Швидше за все, наступного тижня ми зможемо почати виплати по відсотках», — припустила співробітниця банку.

Банки, позбавлені гарантії

В кінці жовтня Фонд гарантування вкладів фізичних осіб перевів у тимчасові члени сім банків з тимчасовою адміністрацією. Це банки «Арма», «Дністер», «Володимирський», «БІГ Енергія», Західінкомбанк, Трансбанк і БРР. Нагадаємо, що Фонд не гарантує повернення тих депозитів, які були оформлені в банках після дати переходу фінустанови в тимчасові члени.

УНІАН