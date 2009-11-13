13 листопада долар трохи подешевшав

Харків. 13 листопада. УНІАН. Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 8,16 грн./дол., продають - по 8,21 грн./дол., курс дещо знизився порівняно з 12 листопада, повідомляє Kharkiv EURO.

Пропозиції комерційних банків із купівлі долара коливаються в межах 8,11-8,19 грн./дол., із продажу – в межах 8,18-8,25 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в українських банках також знизився на 0,5%, порівняно з 12 листопада, і сьогодні становить 12,13 грн./євро, продажу - на 0,2% - до 12,31 грн./євро.

Пропозиції банків із купівлі євро коливаються в межах 12,02-12,27 грн./євро, з продажу - в межах 12,25-12,40 грн./євро.

Курс купівлі/продажу готівкового рубля в комбанках, порівняно з 12 листопада, не змінився і становить у середньому 0,2758/0,2854 грн./рубль.

Пропозиції банків із купівлі російської валюти коливаються в межах 0,22-0,281 грн./рубль, із продажу - в межах 0,283-0,29 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 8,15 грн./дол., продажу - 8,21 грн./дол. Курс не змінився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют із купівлі долара коливаються в межах 8,11-8,17 грн./дол., із продажу - в межах 8,19-8,24 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в банках Києва також знизився на 0,4%, порівняно з 12 листопада, і становить 12,14 грн./євро, продажу - на 0,2% - до 12,29 грн./євро.

Пропозиції банків із купівлі євро коливаються в межах 12,05-12,20 грн./євро, з продажу - в межах 12,25-12,40 грн./євро.

Курс купівлі/продажу готівкового рубля в комбанках столиці, порівняно з 12 листопада, не змінився й сьогодні становить 0,2751/0,2856 грн./рубль.

Пропозиції банків із купівлі російської валюти коливаються в межах 0,22-0,281 грн./рубль, із продажу - в межах 0,284-0,29 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 8,15/8,25 грн., євро – 12,15/12,40 грн., рубль – 0,22/0,29 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 8,12/8,28 грн., євро – 11,90/12,45 грн., рубль – 0,27/0,29 грн.

«Укргазбанк»: долар США – 8,15/8,20 грн., євро – 12,10/12,30 грн., рубль – 0,280/0,285 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогоднішній день, 13 листопада, становить: гривні до долара США – 7,9963, до євро – 11,932079, до російського рубля – 0,27891.