Литвин у вівторок відвідає Харківщину

Харків. 16 листопада. УНІАН. Голова Верховної ради України Володимир ЛИТВИН 17 листопада відвідає з робочою поїздкою Харківську область.

Як повідомляє прес-служба ВР, програмою поїздки передбачено відвідання В.ЛИТВИНОМ ВАТ «Турбоатом» та зустріч з його працівниками, участь у відкритті офісу територіального управління Рахункової палати України по Харківській, Сумській та Полтавській областях та зустріч з жителями м. Куп`янськ.

Голова Верховної ради України також дасть прес-конференцію для ЗМІ та здійснить запис інтерв`ю для місцевих телеканалів.