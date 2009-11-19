Шурма хоче повернути дітей в дитсадки і школи
15:40, 19 листопада 2009Харьків
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Заступник мера ініціює нараду
Харків. 19 листопада. УНІАН. Поліпшення ситуації в місті Харкові із захворюваністю населення на гострі респіраторно-вірусні інфекції та грип дозволяє відновити навчання в загальноосвітніх школах і відвідування дітьми дошкільних установ.
Як повідомляє сайт міськради, таку точку зору висловив заступник міського голови – директор Департаменту охорони здоров`я і соціальних питань Ігор ШУРМА.
За його словами, він ініціював нараду з представниками санепідслужби, співробітниками освітньої сфери та медиками, на якій обговорюватиметься питання про роботу дитсадків і шкіл Харкова у звичному режимі.
«Думаю, дітей необхідно повертати», - зазначив Ігор Шурма.
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