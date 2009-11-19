Шурма хоче повернути дітей в дитсадки і школи

Харків. 19 листопада. УНІАН. Поліпшення ситуації в місті Харкові із захворюваністю населення на гострі респіраторно-вірусні інфекції та грип дозволяє відновити навчання в загальноосвітніх школах і відвідування дітьми дошкільних установ.

Як повідомляє сайт міськради, таку точку зору висловив заступник міського голови – директор Департаменту охорони здоров`я і соціальних питань Ігор ШУРМА.

За його словами, він ініціював нараду з представниками санепідслужби, співробітниками освітньої сфери та медиками, на якій обговорюватиметься питання про роботу дитсадків і шкіл Харкова у звичному режимі.

«Думаю, дітей необхідно повертати», - зазначив Ігор Шурма.