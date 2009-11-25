Завтра у Харкові малохмарна погода

Харків. 25 листопада. УНІАН. В четвер, 26 листопада, у Харкові хмарно з проясненнями, без опадів. Температура вранці +2+4°, вдень 6-8° тепла.

В Україні завтра без істотних опадів, вдень до 11° тепла.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, 26 листопада буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно західний, 5-10 м/с, вдень на високогір`ї Карпат пориви 20-25 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, на півдні Криму до 10°; вдень 6-11° тепла, на півдні Одещини та в Криму 13-15°.

У Київській області завтра буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 6-11°.

У столиці також без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень близько 10°.