Під Харковом у російському потязі виявлено вибухівку

Харків. 8 грудня. УНІАН. Сьогодні під Харковом у російському потязі виявлений предмет, схожий на вибуховий пристрій.

Як передає кореспондент УНІАН, це повідомлення розміщено на офіційному сайті Харківської облдержадміністрації з посиланням на начальника Головного управління МНС України в Харківській області Павла ОДАРЮКА.

За його даними, у потязі російського формування №7 «Санкт-Петербург – Севастополь» у вагоні №9 провідником був виявлений підозрілий предмет, схожий на вибуховий пристрій.

О 18 годині 10 хвилин поїзд був зупинений на станції «Мерефа» і виведений на запасні колії. Пасажири поїзда були екстрено евакуйовані.

Як повідомив П.ОДАРЮК, зараз поїзд стоїть на станції «Мерефа» під Харковом.

Підозрілий предмет був знищений на платформі станції вибухотехніками шляхом підриву. Рух поїздів по станції був припинений о 19-й годині 50 хвилин на час виконання робіт.

На час повідомлення (21.00) в російському потязі працювали спецслужби України. Тривають слідчі дії.