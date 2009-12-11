У Харкові на хабарі погоріла ревізор-податківець

Харків. 11 грудня. УНІАН. Працівники прокуратури Харкова та співробітники міліції за вимагання і отримання хабара затримали працівника податкової інспекції в Орджонікідзевському районі. Жінка вимагала гроші від харків`янина за видачу довідки. Про це медіа-групі «Об`єктив» розповів прокурор Харкова Євген ПОПОВИЧ.

Головного державного ревізора-інспектора ДПА в Орджонікідзевському районі правоохоронці затримали 27 листопада під час отримання хабара у розмірі 1200 гривень.

За словами Є.ПОПОВИЧА, до податкової інспекції звернувся житель Харкова, якому для виїзду на ПМЖ за кордон необхідна була довідка про відсутність боргів перед державою. Співробітниця податкової «загадала» за видачу довідки 200 доларів. Після торгів чиновниця погодилася взяти за послугу 1200 грн.

Харків`янин передав вказану суму співробітниці податкової в кафе біля будинку інспекції. Відразу після передачі хабара жінку затримали правоохоронці.

Прокуратура міста Харкова порушила кримінальну справу за статтею 368 Кримінального кодексу України - «отримання хабара».