Ярославський про Євро-2012: арбайтен, арбайтен, арбайтен

Харків. 11 грудня. УНІАН. Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ, координатор і ключовий інвестор підготовки Харкова до Євро-2012, президент групи DCH, радий рішенню УЄФА надати чотирьом українським містам право на проведення матчів Чемпіонату і вважає, що Україні треба ретельніше готуватися до майбутньої футбольної першості.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі DCH, свій коментар О.ЯРОСЛАВСЬКИ висловив одразу після оголошення ухвали виконкому УЄФА сьогодні, 11 грудня, в Португалії.

«Рішення УЄФА означає, що нам треба ретельніше готуватися, зверстати всі плани, довести все до пуття. Нічого іншого придумувати не треба», - сказав О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ.

За його словами, особисто для нього пріоритетами в даний час є доробка стадіону «Металіст» і завершення реконструкції Міжнародного аеропорту «Харків».

Відповідаючи на запитання журналістів, О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ відзначив, що після оголошення рішення УЄФА йому подзвонили багато людей, але першим радісну новину йому повідомив батько.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією О.ЯРОСЛАВСЬКОГО, загальна сума інвестицій, яку вкладає група DCH в проекти Євро-2012 у Харкові, становить 1,2 млрд. грн. DCH реалізує Комплексну програму підготовки Харкова до Євро-2012, яка включає реконструкцію ряду об’єктів інфраструктури міста, зокрема стадіону «Металіст» і Міжнародного аеропорту «Харків».