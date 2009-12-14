Азербайджанці України привітали Обаму з Нобелівською премією

Харків. 14 грудня. УНІАН. Представник Всесвітньої громадської організації «Всесвітній Конгрес Азербайджанців» в Україні, голова Харківської обласної регіональної організації, Посол миру, полковник Фікрат ВЕЛІЄВ привітав Президента Сполучених Штатів Америки Барака ОБАМУ з отриманням Нобелівської премії миру, надіславши йому листа з привітанням.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Представництва ВКАУ, офіс якого знаходиться в Харкові.

«Від імені Представництва міжнародної громадської організації «Всесвітній Конгрес азербайджанців» в Україні і від усього Азербайджанського народу вітаю Вас із найбільшою премією в світі - Нобелівською премією. Ми віримо, що ваш внесок у розвиток демократії допоможе відновити мир і справедливість у багатьох країнах світу, особливо в мусульманських. Ми дуже цінуємо ваше бачення світу без ядерної зброї», - йдеться у привітанні.