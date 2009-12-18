На кордоні у росіянки відібрали 4 кг марихуани

Харків. 18 грудня. УНІАН. Співробітники Харківської митниці спільно з прикордонниками вилучили у громадянки Росії близько 4 кг марихуани, яку вона провозила в потягу «Кривий Ріг – Москва».

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської митниці, наркотик був виявлений сьогодні вночі при здійсненні огляду потягу на митному посту «Козача Лопань». Вантаж загальною вагою 3,495 грам був прихований у подушках, які були загорнуті в спальні матраци, на багажних полицях.

За цим фактом складено протокол про порушення митних правил, предмети правопорушень вилучені.

За даними прес-служби, всього з початку року на митному посту «Козача Лопань» було виявлено 6 фактів незаконного переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів. Сьогодні затримано найбільшу кількість наркотику на цьому пункті пропуску.

Як повідомляв УНІАН, у грудні велику кількість наркотичного засобу (понад 9 кг) було виявлено на митному посту «Харків-залізничний» при спільному митно-прикордонному контролі потягу «Дніпропетровськ – Москва».