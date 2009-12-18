Епіцентр стихії перемістився на Схід України

Харків. 18 грудня. УНІАН. Епіцентр стихії перемістився з Півдня на Схід України

Станом на ранок п`ятниці епіцентр стихії перемістився з південного регіону України на територію Донецької, Запорізької та Луганської областей.

Про це повідомляє прес-служба МНС.

Унаслідок сильних снігопадів і хуртовин, що спричинили снігові замети та ожеледицю, утворилася складна обстановка на автошляхах Одеської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей.

В Одеській області залишається 1 затор біля села Старокозаче - 50 машин, 95 осіб.

"Люди, які опинилися у заторі, забезпечені продуктами харчування та пальним", - повідомляє МНС.

Усього протягом 16-17 грудня на території області із заторів вивільнені 2072 одиниці техніки та 3114 людей. Автодороги розчищені від снігових заметів повністю (близько 80 кілометрів).

У Херсонській області призупинено рух на автошляху Херсон - Миколаїв, біля села Кисилівка залишається затор - 243 машин, 470 осіб. Прокладені об`їзні шляхи для вивільнення автотранспорту із затору.

У Миколаївській області затори не спостерігаються. Триває розчищення автодоріг. У районі села Шевченково рятувальниками МНС розчищені 500 метрів шляху.

У Донецькій області утворилися 2 затори: на автодорогах Слов`янськ - Донецьк - Мариуполь, біля села Оленівка (500 машин, 1480 осіб), Київ - Харків - Довжанський, біля міста Дебальцеве (60 машин, 98 осіб).

У селищах біля місць заторів організовані 5 пунктів обігріву, в яких обігріті 100 чоловік, організований підвіз палива для автомобілів. Тимчасово перенесені авіарейси донецького аеропорту.

У Луганській області виникли 3 затори: на автодорозі Дебальцеве - Луганськ, біля села Чернухіно (40 машин, 87 осіб), на автодорозі Дебальцеве - Луганськ, біля міста Перевальськ (30 машин, 66 осіб), на автодорозі Луганськ - Лисичанськ, біля міста Тошківка (30 машин, 75 осіб).

У Запорізькій області із затору на ділянці автомобільної дороги Бердянськ - Токмак, поблизу села Юр`ївка вивільнена 351 одиниця техніки. Із Федотової коси тимчасово відселені 13 осіб.

У результаті вжитих заходів на території південних та східних областей із заторів були вивільнені 3185 одиниць техніки та 4983 людини, надана допомога на пунктах обігріву 533 людям.

Випадки обмороження людей не зареєстровані.