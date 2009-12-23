Курси валют у банках Харкова

Долар 7,93 - 7,94 грн.

Харків. 23 грудня. УНІАН. На 23 грудня комерційні банки Харкова встановили такі курси валют: Мегабанк - купівля долара - 7,93 грн. (продаж - 7,975 грн.), євро - 11,37 грн. (11,38 грн.), Базис - 7,93 (7,99), 11,33 (11,45) Реал-банк - 7,94 (7,99), 11,35 (11,5) відповідно, повідомляє Kharkiv EURO. Національний банк України на 23 грудня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 796.9000 (на 22 грудня – 797.0000), 100 EUR – 1137.8935 (на 22 грудня – 1145.1296), 10 RUR – 2.6176 (на 22 грудня – 2.6086).

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