Михайличенко зізнався, що він уже не тренер збірної України

Харків. 24 грудня. УНІАН. Олексій МИХАЙЛИЧЕНКО заявив, що вже не є головним тренером національної збірної України з футболу, повідомляє Kharkiv EURO з посиланням на столичне видання «Подробности».

Свою заяву О.МИХАЙЛИЧЕНКО зробив 23 грудня на неформальній зустрічі журналістів і тренерського штабу збірної України, в якій взяли участь також тренери Вадим ЄВТУШЕНКО, Володимир ВЕРЄМЄЄВ і Михайло МИХАЙЛОВ.

За словами О.МИХАЙЛИЧЕНКА, термін контрактів тренерського штабу з Федерацією футболу України закінчився 1 грудня. Він зазначив, що пропозицій щодо його продовження не надходило. «Тому зараз ми перед вами не як тренери національної команди і прийшли не виправдовуватися, а говорити про те, що вийшло в цьому відбірному циклі, а що – ні», - сказав О.МИХАЙЛИЧЕНКО.

На питання, чи сказали йому офіційно «до побачення» у ФФУ, О.МИХАЙЛИЧЕНКО відповів: «Коли кажуть «здрастуйте, ЛУЧЕСКУ», то це автоматично означає «до побачення, МИХАЙЛИЧЕНКО».

Як повідомляв УНІАН,Україна програла стикові матчі проти збірної Греції за вихід до фінальної частини чемпіонату світу 2010 року. Після цього багато футбольних експертів заявили про необхідність зміни головного тренера національної збірної.

3 грудня президент ФК «Шахтар» (Донецьк) Рінат АХМЕТОВ заявив, що готовий нести фінансові витрати для запрошення головним тренером збірної України з футболу «сильного тренера». За словами Р.АХМЕТОВА, він «із задоволенням» візьме участь у фінансуванні нового тренера збірної, тому що «це питання не стосується одного Григорія Михайловича (президента Федерації футболу України Григорія СУРКІСА - УНІАН), а стосується всієї країни».

На думку Р.АХМЕТОВА, досвідчений тренер допоможе українській збірній «швидше пройти шлях, краще долати перешкоди, зробити менше помилок», і не важливо, з якої країни він буде і якої національності. Він закликав Г.СУРКІСА знайти такого серйозного фахівця, на якому «економити не можна».

Кажучи про вірогідний прихід на пост тренера збірної наставника «Шахтаря» Мірчі ЛУЧЕСКУ, Р.АХМЕТОВ відзначив, що «дозволяє провести переговори» і «поважатиме вибір, який зробить тренер». Проте, за словами Р.АХМЕТОВА, якби М.ЛУЧЕСЬКУ вирішив піти до збірної, «Шахтар» опинився б у незручному становищі».

На знімку: Олексій МИХАЙЛИЧЕНКО перед початком другого матчу плей-офф між збірними України і Греції 18 листопада 2009 р. на Донбас-Арені в Донецьку.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА