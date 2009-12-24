Добкін зарубав премію Сергію Жадану

Харків. 24 грудня. УНІАН. Сьогодні на засіданні виконкому міськради мер Харкова Михайло ДОБКІН висловився проти того, щоб письменнику Сергію ЖАДАНУ дали творчу премію міськвиконкому.

Як повідомляє медіа-група «Об’єктив», питання про присудження премій за творчі досягнення у сфері культури було на порядку денному виконкому. Сергій Жадан був одним з номінантов на отримання премії.

М.ДОБКІН підкреслив, що за чотири роки він ніколи не втручався у рішення експертної ради. Але він проти того, щоб премію присудили людині, яка спалила книгу лише тому, що вона була написана Євгеном Кушнарьовим.

Без голосу М.ДОБКІНА присудити премію С.ЖАДАНУ було неможливо - не було кворуму. Таким чином, виконком викреслив С.ЖАДАНА зі списку номінантів.

Видання нагадує, що в 2004 році під час «Помаранчової» революції письменник С.ЖАДАН на площі Свободи спалив книгу Євгена Кушнарьова, який тоді був губернатором Харківської області.