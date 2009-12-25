Курси валют у банках Харкова

Долар 7,92 - 7,93 грн.

Харків. 25 грудня. НІАН. На 25 грудня комерційні банки Харкова встановили такі курси валют: Мегабанк - купівля долара - 7,92 грн. (продаж - 7,97 грн.), євро - 11,39 грн. (11,41 грн.), Базис - 7,92 (7,985), 11,38 (11,5), Реал-банк - 7,93 (7,98), 11,38 (11,53) відповідно, повідомляє Kharkiv EURO. Національний банк України на 25 грудня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 796.6000 (на 24 грудня – 796.8000) 100 EUR – 1146.9447 (на 24 грудня – 1137.5117) 10 RUR – 2.6616 (на 24 грудня – 2.6124).

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